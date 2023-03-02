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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna gerilimi

Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları girişimi damgasını vurdu. ABD ve Rusya, birbirlerini toplantıya gölge düşürmekle suçladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:41
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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna gerilimi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna gerilimi
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi damgasını vurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken toplantının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın gölgesinde kaldığını söyledi. "Maalesef bu toplantı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı temelsiz ve haksız savaşı, sivil hedeflere yönelik kasıtlı imha harekatı ve BM'nin temel ilkelerine aykırı saldırısıyla gölgelendi" ifadelerini kullanan Blinken, "Ukrayna'ya destek olmaya çalışırken, küresel zorlukların çözümüne öncülük etmeye odaklanmayı sürdürüyoruz. Dünyanın ihtiyaç duyduğu ve beklediği şey bu" şeklinde konuştu. Blinken, "Uluslararası barış ve ekonomik istikrar adına Rusya'ya saldırganca savaşını sona erdirmesi ve Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

LAVROV BATI'YI SUÇLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise batılı ülkelere yönelik suçlamalarda bulundu. Lavrov, bazı Batılı delegasyonların ekonomideki başarısızlıklarının sorumluluğunu Rusya'ya yükleyerek G20 gündemini “komediye” çevirdiğini ifade etti. Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, "AB temsilcileri aksini iddia etse de, Batı Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı için engeller yaratıyor" dedi.

RUSYA VE ÇİN'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Öte yandan, Lavrov G20 toplantısının oturum aralarında Çinli mevkidaşı Qin Gang ile görüştü. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanların, diğer ülkelerin iç işlerine karışma, şantaj ve tehdit yoluyla tek taraflı yaklaşımları dayatma ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı çıkma girişimlerini reddetme konularında mutabık kaldığı kaydedildi. Lavrov ve Qin, ikili ilişkileri derinleştirmek üzere karşılıklı temasları sürdürme konusunda da görüş birliğine vardı.

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