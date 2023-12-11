Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

KAYNAK: AA
Gabar'da günlük petrol üretimi 30 bin varile ulaştı

Gabar'daki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol kuyularından günde 30 bin varil petrol çıkarılmaya başlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını açıklandı.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol" ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.

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