Gabar’ın günlük petrol üretim miktarı açıklandı

Kaynak: mynet
Gabar’ın günlük petrol üretim miktarı açıklandı
Fitch’e göre, kısa vadeli bilançolar, faktoring şirketlerine piyasadaki dalgalanmalara hızla uyum sağlama esnekliği sağlıyor; Fakat KOBİ’lere olan büyük riskleri sebebiyle sektörün varlık kalitesi riskleri 2024’te daha yüksek olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı. "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Böylece üretilen petrol rekor seviyeye ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde günlük petrol üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

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