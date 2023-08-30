Gabon'da da askeri darbe. Başkentte silah sesleri duyuluyor

Sömürgeci devletlere karşı başlatılan ayaklanmalarla birlikte Afrika ülkelerinde iç karışıklıklar artmaya başladı.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup askeri yetkili yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini ilan etti.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, seçimlerin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

GABON SEÇİMLERİ

Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.

Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmış ve hafta sonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilmişti.

Seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması, hükümeti ağır eleştirilerin hedefine koymuştu. Oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açmıştı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

NİJER’DE DE DARBE

Nijer'in seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Barzoum 26 Temmuz günü, bizzat kendisini korumakla görevli başkanlık muhafızları tarafından devrildi.

Bazoum, Nijer'in 1960 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana seçimle iş başına gelen ilk lideriydi.

Bazoum'u devirerek gözaltında tutan askerler ülkenin anayasasını askıya aldıklarını açıkladılar ve devlet başkanlığı yetkilerini General Abdourahmane Tchiani'nin üstlendiğini bildirdiler.

Nijer Afrika'nın Sahil diye adlandırılan Sahra altı kuşağı bölgesinin bir parçası.