Gabriel Jesus coştu Arsenal farka koştu

Arsenal, Gabriel Jesus’un ilk yarıda attığı iki golle başladığı müthiş performansıyla Crystal Palace’ı deplasmanda 5-1 mağlup ederek Liverpool’un üç puan gerisinde yer aldı. Ancak Bukayo Saka’nın sakatlığı, zaferi gölgede bıraktı.

GABRİEL JESUS’TAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Brezilyalı yıldız, Crystal Palace karşısında hafta içinde EFL Kupası’nda yaptığı hat-triğin ardından yeniden sahne aldı. İlk golü 6. dakikada, Saka’nın pasıyla kaydeden Jesus, 9 dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırarak Arsenal’i öne geçirdi. Jesus’un performansı, Premier Lig’de neredeyse 11 ay süren gol sessizliğini sona erdirdi.

İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Crystal Palace, 11. dakikada Ismaila Sarr’ın ceza sahası dışından attığı nefis golle eşitliği sağladı. Ancak Arsenal, köşe vuruşunda yaşanan karambolde Jesus’un tekrar sahneye çıkmasıyla üstünlüğü yeniden ele aldı. Havertz’in 27. dakikada tamamladığı pozisyon, ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Crystal Palace ikinci yarıya etkili başladı, ancak Arsenal savunması gole izin vermedi. 64. dakikada Declan Rice’ın şutunda topu ağlara gönderen Martinelli farkı artırdı. Rice, 78. dakikada kendi şık golüyle maça son noktayı koydu.

SAKA’NIN SAKATLIĞI ENDİŞE YARATTI

Zaferle birlikte Arsenal, son haftalardaki formsuzluğunu üzerinden atarken, Saka’nın ilk yarıda yaşadığı sakatlık Arteta için büyük bir endişe kaynağı oldu. Genç yıldız, Arsenal formasını 250. kez giyerek kulüp tarihine geçti, ancak takımının zirve yarışındaki kritik haftalarında eksik kalabilir.

CRYSTAL PALACE ZOR BİR HAFTA GEÇİRDİ

Son 8 maçında yalnızca bir yenilgi alan Crystal Palace, hafta içindeki EFL Kupası yenilgisi ve yoğun fikstür nedeniyle yorgun bir görüntü sergiledi. Eberechi Eze’nin sakatlığı da takımı olumsuz etkilerken, bu mağlubiyet onları küme düşme hattının yalnızca dört puan üzerine yerleştirdi.