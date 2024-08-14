Gaby Lewis, Sri Lanka'yı yıktı

Kura atışını kazanıp vuruş yapmayı seçtikten sonra, Lewis ve Amy Hunter vuruş sırasına kararlı bir şekilde başladılar ve ilk 15 topta üç sınır vuruşu yaptılar. Ancak Hunter kısa süre sonra orta sahaya atılan hızlı topu kaparak oyundan atıldı.

Bundan sonra Gaby Lewis/Orla Prendergast şovu başladı ve iki uzun üst sıra vuruşçusu topu sahanın her yerine gönderdi.

Lewis unutulmaz bir vuruşta 17 dörtlük ve iki altı vuruşu yaptı ve ince bacaktan dörtlükle yönlendirilen yüzyıllık vuruşunu yaptı.

Prendergast ikinci planda kalmış olabilir, ancak 31 topta attığı 38 sayı skor tabelasının ilerlemesini sağlaması ve Lewis'e hücum özgürlüğü sağlaması açısından daha az önemli değildi.

Prendergast 18. over'da düştüğünde, İrlanda rekabetçi bir toplam yayınlamak için hala biraz işleri olduğunu hissetti ve Lewis -şimdi Rebecca Stokell tarafından destekleniyor- son 15 topta 34 sayı attı. 173-3'te, şimdiye kadarki en yüksek altıncı T20I takım toplamıyla bitiren ev sahibi takım savunabilecekleri bir toplam oluşturduklarını hissetti.

Sri Lanka'nın koşu kovalamacası, Harshitha Samarawickrama ve Kaveesha Dilhari'nin hücumu yönetmesiyle mücadeleyi gergin bir hale getirdi. Ancak son over'da kazanmak için 16 sayıyla, kaptan Laura Delany, Arlene Kelly'ye yöneldi. Kelly son over'ı 8 sayıyla sınırladı ve tarihi bir zafer garantilendi.