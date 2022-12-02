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Belediye otobüsü köprüde balık tutanlara çarptı. Yaralılar var

İstanbul'da, Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:15
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Galata Köprüsü'nde kaza: Belediye otobüsü köprüde balık tutanlara çarptı

Belediye otobüsü köprüde balık tutanlara çarptı. Yaralılar var
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Kaza İstanbul'da Galata Köprüsü Eminönü'nü istikametinde meydana geldi. Yağmurlu havanın da etkisizle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırım taşlarını aşarak yol kenarında balık tutanlara doğru yöneldi.

İETT otobüsü taşlar üzerinde kalırken çarptığı demir korkulukların savrulması sonucu köprüde balık tutan 2 kişi yaralandı.

Otobüsteki bir yolcu da düşerek yaralanırken 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsü kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.(AA)

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