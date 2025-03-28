Galata Köprüsü'nde korkutan yangın! Seferler durduruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galata Köprüsü'nde korkutan yangın! Seferler durduruldu

Galata Köprüsü üzerindeki elektrik kutularında çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu.

Galata Köprüsü üzerindeki tramvay raylarındaki elektrik kutularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde tramvay seferlerini durma noktasına getirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangının ardından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’ndaki seferlerin yalnızca Eminönü ile Bağcılar arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Eminönü ile Kabataş arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak sağlanmaya başlandı.

Teknik ekipler, yangının nedenini araştırırken, bölgede normalleşme çalışmalarına devam ediliyor.

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