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Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Haliç köprüleri gece saatlerinde bakıma alındı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 05:12
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Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı

Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Haliç üzerinde bulunan Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

TRT Haber'in aktardığına göre; bu kapsamda Galata Köprüsü 01.30-04.30 saatleri arasında bakıma alındı ve bu zaman aralığında ulaşıma kapatıldı.

Atatürk Köprüsü ise 02.30- 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasından sonra köprüler ulaşıma yeniden açıldı.

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