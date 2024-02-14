Galatasaray 1-2 Sparta Prag

UEFA Avrupa play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Sparta Prag ile mücadele edecek.

Yarın (Perşembe) saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma iki ekip arasında geçecek 5. Maç olacak.

İki ekip, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 kez mücadele etti. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde oldu. Deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İkinci eşleşme ise1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti. Çekya'da oynanan maçı Sparta Prag 3-0, burada oynanan ikinci mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.