Galatasaray 1.92'lik transferi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray 1.92'lik transferi açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncusu Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, iç transfer çalışması kapsamında oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, genç orta oyuncumuz Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda genç takımımıza transfer olan, 2022-2023 sezonunda A takıma yükselerek geçtiğimiz 2 sezon takımımızın kadrosunda yer alan genç oyuncumuz, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması ile mücadele edecek. Aykut Acar’a Galatasaray forması ile başarılı bir sezon dileriz." denildi.

1.92 BOYUNDA

Aykut Acar, 14 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi.

Orta oyuncu pozisyonunda görev alan Aykut'un boyu 1.92.

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