Kabus milli takımın kapısında. Kazansak da kaybedebiliriz

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Yarın (Salı) saat 22.00’de oynanacak olan mücadele öncesi millilerimizde tehlike çanları çalıyor.

10 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

2008'DE DE OLMUŞTU

Daha önce 2008 Avrupa Şampiyonası’nda da millilerimizde toplamda 8 kişi sakatlık ve cezalar nedeniyle Almanya maçına katılamamış millilerimizin maç kadrosu sadece 16 kişiden oluşmuştu. Bu sayı Almanya’da ise 23’tü