Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı

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Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı; Develi Belediyespor'u 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılı oyuncular galibiyeti Icardi'nin gol sevinciyle kutladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 25-23, 25-23, 25-19’luk skorlarla Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltti.

Sarı-Kırmızılı oyuncular karşılaşmanın ardından tribüne çıktı, hep birlikte futbol takımının yıldızı Mauro Icardi'nin gol sevinciyle objektiflere poz verdi.

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