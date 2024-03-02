Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri 25-23, 25-23, 25-19’luk skorlarla Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltti.
Sarı-Kırmızılı oyuncular karşılaşmanın ardından tribüne çıktı, hep birlikte futbol takımının yıldızı Mauro Icardi'nin gol sevinciyle objektiflere poz verdi.
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