Kerem Yavaş: Uğur Demirok'un retina ya da korneasında bir yırtık var

Kaynak: AA
Kerem Yavaş: Uğur Demirok'un retina ya da korneasında bir yırtık var
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-0'lık Bodrum FK galibiyeti sonrası konuştu.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum’da futbol maçı oynamak için geldiklerini ve maçı kazandıklarını söyledi.

Maçta beklenmedik, istenmeyen ve televizyonda izleyenlerin hoşlanmadığı saha dışı olaylar yaşandığını anımsatan Yavaş, şöyle konuştu:

“Bunlar hakkında burada yorum yapmayacağım, kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır. Uğur Demirok gözüne darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Retina ya da korneada bir yırtık varmış. Onun yanına gideceğiz. Sezon başından beri sadece sahanın içine odaklanarak oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Bodrum FK bize iki yıldır çok iyi bir rakip oldu. Onlara çok saygı gösteriyoruz. Bize karşı güçlü, bizi zorlayan bir rakip. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Birkaç tane kendini bilmez kişinin yaptığı hareketi büyük bir camiaya yakıştırmamak gerekir. Onlar için üzülüyorum, onlar da bunları yaşamak istemezdi. Ne olduysa oldu, burada bırakalım, gerekli cezalar verilir, gerekli tedbirler alınır, umarım bir daha olmaz.”

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