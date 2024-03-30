Galatasaray 90+5'te kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. haftasında Galatasaray sahasında Hakkarigücü ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko attı. Hakkarigücü’nün tek golü ise 75. dakikada Marie Manga’dan geldi.

Bu galibiyet ile birlikte 62 puana yükselen sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5’e çıkardı.