Galatasaray 90+5'te kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. haftasında Galatasaray sahasında Hakkarigücü ile karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko attı. Hakkarigücü’nün tek golü ise 75. dakikada Marie Manga’dan geldi.
Bu galibiyet ile birlikte 62 puana yükselen sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5’e çıkardı.
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