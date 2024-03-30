Galatasaray 90+5'te kazandı

Feyza Betül Arslan
Galatasaray 90+5'te kazandı
Sahasında Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray haftayı Fenerbahçe'nin puan önünde lider kapattı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. haftasında Galatasaray sahasında Hakkarigücü ile karşı karşıya geldi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arzu Karabulut ve 90+5. dakikada Luibov Shmatko attı. Hakkarigücü’nün tek golü ise 75. dakikada Marie Manga’dan geldi.

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Bu galibiyet ile birlikte 62 puana yükselen sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5’e çıkardı.

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