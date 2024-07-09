Galatasaray Acun Ilıcalı'yı yok saydı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Acun Ilıcalı'yı yok saydı

Galatasaray'ın sezon başı hazırlık maçları D-Smart'ta yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'a yaptığı EXXEN teklifi kabul görmedi.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk etap kampını Avusturya'da yapacak.

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek

Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Cimbom, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

ACUN ILICALI KABUL EDİLMEDİ
Galatasaray'ın sezon başındaki hazırlık maçları 2009 yılından beri D-Smart'ta yayınlanıyor.

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın maçlarını EXXEN'de yayınlamak için teklifini sunsa da bu teklif Galatasaray tarafından kabul görmedi ve reddedildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu platformdan maçların verilmesine büyük tepki gösterse de, bu sene de maçlar bu platform üzerinden yayınlanmaya devam edecek.

Bu kararda Özbek ve Demirören'in iş ilişkilerinin yakın olması etkili oldu.

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