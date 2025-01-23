Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20’si Eyüpspor’a ödenecek.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya’ya gitti. Resmi imzaların atılması bekleniyor.