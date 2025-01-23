Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı

Kaynak: DHA
Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20’si Eyüpspor’a ödenecek.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya’ya gitti. Resmi imzaların atılması bekleniyor.

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