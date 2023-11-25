Galatasaray Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son maçta Hatayspor'a mağlup oldu.

Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, bu maçlarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11'i belirlediği öğrenildi. Buruk'un sol bekte Kazımcan'ı oynatacağı, Ziyech ve Zaha'yı da sahaya süreceği belirtildi.

Karşılaşmaya tarafların şu 11'lerle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Ziyech, Zaha, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Efecan, Janvier, Carlos, Cordova.

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