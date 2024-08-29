Galatasaray apar topar gönderdi. Young Boys maçı sonu oldu

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri karşılaşamayan Derrick Köhn için yolun sonu geldi.

Son olarak ilk 11'de başladığı Young Boys karşılaşmasında hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koyan Alman sol bek, ilk yarı tamamlanınca teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alınmıştı.

Tecrübeli hocanın yönetime "gitsin" raporu verdiği Derrick Köhn'e eski kulübü Hannover ve Werder Bremen'den gelen teklifler değerlendirmeye alındı. 25 yaşındaki futbolcunun tercihi Werder Bremen oldu.

Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Derrick Köhn için uçuş planlaması oluşturuluyor. Yetişmesi halinde bu gece yetişmezse yarın sabah Bremen'de olması bekleniyor.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Derrick Köhn, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.