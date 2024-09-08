Galatasaray atağa kalktı. Roma'dan geliyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın, sol kanat transferinde sürpriz bir hamle yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Roma’nın genç yeteneği Nicola Zalewski’yi gündemine aldığı belirtildi.

A Spor’un haberine göre, Galatasaray’ın Nicola Zalewski transferinde görüşmeleri yürüten isim George Gardi. Gardi, daha önce Victor Osimhen transferinde de süreci yöneten isim olarak biliniyor.

Bu sezon Roma’da üç maçta forma giyen Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski, Polonya Milli Takımı’nda 22 kez forma giydi ve bu karşılaşmalarda iki gol kaydetti.