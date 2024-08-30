Galatasaray ayrılığı TFF'ye bildirdi. Young Boys maçı sonu oldu

Avrupa liglerinde transfer sezonunun son günü yaşanırken Galatasaray'dan Almanya'ya beklenen ayrılık gerçekleşti.

WERDER BREMEN'E GİTTİ

Sarı-kırmızılılar TFF'ye yaptığı bildiride Derick Köhn'ün Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandığını ifade etti.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde oyuncunun bugün itibariyle Almanya'da forma giydiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan Galatasaray'dan ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Derrick Köhn burada çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

Derrick Köhn son olarak Young Boys'a 1-0 kaybedilen Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynamış ve ilk yarının sonunda Okan Buruk tarafından oyundan alınmıştı.