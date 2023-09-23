Galatasaray Başakşehir karşısında. Okan Buruk kararını verdi

Editör: Barış Atakan

Süper Lig bu akşam zorlu bir karşılaşmaya sahne olacak. Başakşehir ile Galatasaray puan mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım ligde bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçtan da galibiyet beklediğini futbolcularına iletti.

Başakşehir ise üst üste 3 maç kaybetmesinin ardından Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen Çağdaş Atan yönetiminde ise İstanbulspor'u yenerek 3 puanla tanışmıştı. Çağdaş Atan da sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

Bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.

Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan, Lima, Cemali, Duarte, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Figueiredo.

Teknik direktör Okan Buruk ise ilk 11 için kararını verdi. Buna göre sol bekte Kazımcan'ın forma giymesi, Tete'nin de sahada olması bekleniyor. Sarı kırmızılı takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i de şu şekilde:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Ziyech, Icardi.