Galatasaray bir büyük dertten daha kurtuluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray bir büyük dertten daha kurtuluyor
İngiltere'den Fulham Zaha için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 4 puan önünde adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’a bir güzel haber de İngiltere’den geldi.

Premier Lig ekiplerinden Fulham sarı-kırmızılı yıldız Wilfried Zaha için harekete geçti.

goal-blank-web-facebook-2.webp

Yakın zamanda resmi teklifini iletecek olan İngiliz ekibinin ne kadar bonservis teklif edeceği bilinmezken Galatasaray yönetiminin uygun bir teklife Zaha’yı elden çıkartması bekleniyor.

Sezon başında Crystal Palace’den transfer edilen ve geliş süreci ile büyük olay yaratan Zaha performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

zaha26-wx1e.webp

Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Zaha bu maçlarda 10 gol 5 asist kaydetti.

Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon 350 bin euro garanti ücret almasıda ayrılık yolunda önemli bir etken olarak gösteriliyor.

İlgili Haberler
Altay Bayındır mahvoldu
Somali liginde verilen ofsayt aynı Türkiye'dekiler gibi çıktı
35 milyon Euroluk transfer hamlesi
35 milyon Euroluk transfer hamlesi
TFF seçim kararını açıkladı
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor
Şike operasyonunda tutuklamalar başladı
Şike operasyonunda tutuklamalar başladı
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Erden Timur isyanı
Real Madrid'de flaş gelişme
Real Madrid'de flaş gelişme
Son Haberler
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek Ekonomi
Şeref Oğuz: Bir anda düşecek
Altay Bayındır mahvoldu Spor
Altay Bayındır mahvoldu
Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek Dünya
Endonezya’da 12 bin kişi tahliye edilecek
Adana'da nehre düşen kişi kayboldu Yerel Haberler
Adana'da nehre düşen kişi kayboldu
ATV devrildi sürücü yaralandı Gündem
ATV devrildi sürücü yaralandı
Fransa'da asgari ücrete zam yapıldı. Oradaki asgari ücretle burada krallar gibi yaşarsınız Gündem
Fransa'da asgari ücrete zam yapıldı. Oradaki asgari ücretle burada krallar gibi yaşarsınız
Ali Koç veda etti Spor
Ali Koç veda etti