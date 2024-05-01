Galatasaray bir büyük dertten daha kurtuluyor

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 4 puan önünde adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray’a bir güzel haber de İngiltere’den geldi.

Premier Lig ekiplerinden Fulham sarı-kırmızılı yıldız Wilfried Zaha için harekete geçti.

Yakın zamanda resmi teklifini iletecek olan İngiliz ekibinin ne kadar bonservis teklif edeceği bilinmezken Galatasaray yönetiminin uygun bir teklife Zaha’yı elden çıkartması bekleniyor.

Sezon başında Crystal Palace’den transfer edilen ve geliş süreci ile büyük olay yaratan Zaha performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Zaha bu maçlarda 10 gol 5 asist kaydetti.

Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon 350 bin euro garanti ücret almasıda ayrılık yolunda önemli bir etken olarak gösteriliyor.