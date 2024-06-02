Galatasaray bombayı patlatacak! Dünya yıldızını gözüne kestirdi

Galatasaray, yeni sezon öncesinde Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde, takımın orta saha ve sağ bek mevkilerini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki kritik pozisyonu en kısa zamanda güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA FOFANA BOMBASI!

Monaco'da top koşturan Youssouf Fofana, orta saha için belirlenen ana hedef olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki Fransız futbolcunun Galatasaray'a katılmasını, Okan Buruk'un özellikle istediği ifade ediliyor. Fofana'nın piyasa değeri 28 milyon euro civarında olmasına rağmen, sözleşmesinin son yılı olması ve kulübüyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle, transfer için 15 milyon euro gibi bir rakamın düşünüldüğü belirtildi.

ARSENAL DE İSTİYOR

Fofana'nın aynı zamanda Arsenal gibi İngiliz futbolunun dev kulüplerinin de ilgi odağı olması, Galatasaray için ciddi bir rekabet anlamına geliyor. Geçtiğimiz sezon ligde 32 maça çıkıp 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncunun, Galatasaray'ın orta sahasına önemli katkılar sunabileceği aktarıldı.

GELECEĞİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Monaco'ya üç sezon önce Strasbourg'dan 15 milyon euro karşılığında katılan Fofana, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa Milli Takımı'yla birlikteyken geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Fofana, "Yönetimle geleceğim üzerine görüştüm, bu gizli bir konu değil. Anlaşmamız var ve bir sonraki adımı atmak için hazırım. Eğer transfer gerçekleşmezse, sezonun geri kalanında Monaco'da kalmaya devam edeceğim." dedi.