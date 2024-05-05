Galatasaray bugün kazanırsa şampiyonluk turu atacak

Süper Lig lideri Galatasaray, kadın futbolunda da zirvede.

Sarı kırmızılı takım Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftaya 68 puanla lider girdi. En yakın takipçisi Ankara Büyükşehir Belediye'nin puanı 66.

Galatasaray, bugün Florya'da ALG Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması halinde diğer sonuçları beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek ve tur atacak.

Galatasaray-ALG Spor maçı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak ve Galatasaray Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı başkan Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de izlemesi bekleniyor.