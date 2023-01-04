TFF'ye baskın! Galatasaraylı yöneticilerden Riva çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay Milliyet'in haberine göre TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.

Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.

Galatasaray yönetimi, bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

TUZ KOKTU PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.