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TFF'ye baskın! Galatasaraylı yöneticilerden Riva çıkarması

Galatasaray TFF'ye Fenerbahçe çıkarması yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:49
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Galatasaray çıkarma yaptı. TFF'ye şok Fenerbahçe baskın

TFF'ye baskın! Galatasaraylı yöneticilerden Riva çıkarması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan ve şu an TFF'de görevli Yusuf Günay Milliyet'in haberine göre TFF'ye plansız ziyaret gerçekleştirdi.
Galatasaray yönetimi, salı akşamı Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ofsayt gerekçesiyle ev sahibi ekibin iptal edilen ikinci golü için TFF'ye çıkarma yaptı.
Galatasaray yönetimi, bu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
TUZ KOKTU PAYLAŞIMI
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.
Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı. 

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yigit
4.01.2023 14:23
adalet her yerde olmuş dalalet.Adalet dağıtıcıları bile adalet dağıtamaz olmuş sanki  
 
Doğrusöz
4.01.2023 14:15
Tuz kokmuştu zaten. Lobiciler ayaklanmış. Sivas maçında GS mağdur olmuş. Federasyon sizin, MHK sizin. Hedef ne? Algı, algı, algı...  
 
doğrucu davut
4.01.2023 14:14
gs ya dökülen tuz bile koktu demek istemiştir.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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