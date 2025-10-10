Galatasaray Spor Kulübü, geçen yıl başladığı dev heykel projesinin açılışını yaptı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM Otoyolu'na bakan köşesine Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in heykellerinin de yer aldığı 11 metre yüksekliğinde anıt inşa edildi.

"SADECE BİR ANIT DEĞİL, MEDENİYET YOLCULUĞUNUN SEMBOLÜ"

Anıt, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törenle açıldı. Törene eski başkan Adnan Polat da katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Özbek, "Bugün burada yalnızca üç büyük ismi onurlandırmak için değil, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandık. Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür" dedi.

"O VİZYON, CUMHURİYET'İN AYDINLIK YOLUNA DÖNÜŞTÜ"

"1481 yılında Tevfik Fikret'in de bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında, bu kurumun amacı yalnızca bilgi öğretmek değildi. Devletine, milletine hizmet edecek gençler yetiştirmekti" diyen Dursun Özbek, şöyle devam etti:

"İşte o vizyon yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüştü. Yine o vizyon 1905'te bir grup genç tarafından, Türk olmayan takımları yenmek idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi.

O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. O gençler sadece bir spor kulübü kurmadılar. Bir karakter, bir duruş, bir kimlik inşa ettiler. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşüncesi ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil bir ruh bütünlüğünde birleşiyor."

"ATATÜRK, BU TOPRAKLARA ÖZGÜRLÜK VE ÇAĞDAŞLIK FİKRİNİ KAZANDIRDI"

"Bugün burada Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşüncesi ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, lisedeki öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, gençleri spor ve kardeşlikle buluşturdu.

Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey, Galatasaray'ın kendisidir. Tevfik Fikret, sadece Türk edebiyatının büyük bir ismi değildir. Kendisi kulübün hami başkanı olarak Galatasaray'ın karakterini belirleyen en önemli düşünürlerden biridir. Atatürk'e ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkeze alan felsefesi, bugün hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır."

Heykeltıraş Rahmi Aksungur ise çalışmaların 1 yıldan fazladır devam ettiğini belirten Özbek, "Bu süreç içerisinde özellikle Eray Yazgan'a, Timur Kuban'a, Sedat Artukoğlu'na ve Necmi Dilmen'e teşekkür ederim. Çok destek verdiler. Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi'ne de ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.