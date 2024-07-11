Galatasaray faturayı Tete'ye kesti

Dünya futbolunun patronu FIFA, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in “haksız fesih” başvurusu nedeniyle Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete’ye 2 milyon 389 bin 776 avro para cezası verdi.

Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Shakhtar Donetsk’in talebinin kısmen kabul edildiğini bildirdi.

Ukrayna ekibinin hem Galatasaray Kulübü hem de Tete’ye karşı yaptığı başvuru sonucunda 2 milyon 389 bin 776 avro tazminat ödenmesine karar verildi.

Tazminatın 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından FC Shakhtar Donetsk’e ödenmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(Tazminatın) 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Tete ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Tete'ye rücu edilecektir."