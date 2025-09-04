Galatasaray Fenerbahçe'yi devirerek sezona başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’nın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko’yu 91-82 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

Türk basketbolunun unutulmaz ismi Mehmet Baturalp anısına bu yıl 18’incisi düzenlenen TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic 91-82 kazanarak sezona moralli başladı.

TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda kalan maçlar şöyle:

Galatasaray MCT Technic - Dubai Basketball | 6 Eylül Cumartesi, saat 15.00

Fenerbahçe Beko - Dubai Basketball | 8 Eylül Pazartesi, saat 18.00

