Galatasaray finalde

Litvanya’da oynanan ilk maçı 9-8 skorla kazanan Galatasaray, Challenger Cup yarı final rövanş maçının ikinci ayağında dün evinde konuk ettiği Litvanya ekibi EVK Zaibas takımını 12-9 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
2013 yılında hizmete açılan Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda oynanan mücadeleyi 12-9 kazanan Galatasaray'ın finaldeki rakibi, AVK Triglav Kranj ve SC Kreuzlingen eşleşmesinin galibi olacak.
Challenger Cup’ta final mücadeleleri ise 6-20 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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