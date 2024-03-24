Galatasaray finalde

Kaynak: DHA
Galatasaray finalde
Galatasaray, Sutopu Takımı dün oynanan karşılaşmada Litvanya ekibini bir kez daha yenerek adını finale yazdırdı.

Litvanya’da oynanan ilk maçı 9-8 skorla kazanan Galatasaray, Challenger Cup yarı final rövanş maçının ikinci ayağında dün evinde konuk ettiği Litvanya ekibi EVK Zaibas takımını 12-9 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

2013 yılında hizmete açılan Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda oynanan mücadeleyi 12-9 kazanan Galatasaray'ın finaldeki rakibi, AVK Triglav Kranj ve SC Kreuzlingen eşleşmesinin galibi olacak.

Challenger Cup’ta final mücadeleleri ise 6-20 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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