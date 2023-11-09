Galatasaray gruptan nasıl çıkar nasıl tur atlar? Grupta işler karıştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan nasıl çıkar? Temsilcimizin 2 maçı daha var. Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar nasıl tur atlar? Grupta işler karıştı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile oynadığı 2 maçı da kaybetti. Temsilcimiz önceki maçlarında Kopenhag'la berabere kalmış, Manchester United'ı da deplasmanda devirmişti.

Kopenhag, dün gece gol düellosu şeklinde geçen maçta Manchester United'ı 4-3 yenince grupta ikinci sıraya çıktı.

A Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

Sarı kırmızılı takım gruptaki son 2 maçını 29 Kasım'da İstanbul'da Manchester United'la 12 Aralık'ta da Danimarka'da Kopenhag ile yapacak.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. 3. olan takım ise Avrupa Ligi'ne geçiş yapacak.

Temsilcimiz son 2 maçını kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

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