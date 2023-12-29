Galatasaray GSTV'yi kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray GSTV'yi kapattı
Galatasaray Kulübü GSTV ile ilgili kararını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, GSTV'nin yayın hayatına son verdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal yayın organı GSTV, değişen medya kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamak ve dijital çağı yakalamak amacıyla yeni bir adım atıyor. Yeni nesil, zengin dijital içeriklerin sevilen programlarla harmanlanacağı bu yeni dönemde GSTV; Galatasaray YouTube Kanalı ve www.galatasaray.com adreslerinde yayın yapmaya devam edecek. Yeni yılda, yepyeni bir GSTV'de buluşmak ve Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte takip etmek dileğiyle..."

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