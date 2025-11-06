Sezon başında Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını bırakarak Ajax'ın başına geçen John Heitinga'nın teknik direktörlük macerası kısa sürdü.

GALATASARAY BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Galatasaray'ın 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti, Ajax'ta bir süredir koltuğu sallanan Heitinga'yı görevinden etti.

AJAX'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hollanda ekibi John Heitinga ile yollarını ayırdığını resmi açıklamayla duyurdu.

Ajax'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ajax, teknik direktör John Heitinga’yı derhal görevden aldığını açıkladı. Heitinga’nın 30 Haziran 2027’ye kadar devam etmesi planlanan sözleşmesi feshedilecek. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli olacak. Kulüp, yeni bir teknik direktör arayışına başladığını duyururken, bu süreçte Fred Grim, Heitinga’nın görevlerini geçici olarak üstlenecek."