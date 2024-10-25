Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı

Galatasaray ara transfer dönemi için hazırlıklarına erken başlayarak, sağ bek takviyesi için kolları resmen sıvadı. Sarı-kırmızılıların, İtalyan devi Milan'ın kaptanını gözüne kestirdiği iddia ediliyor.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına start veren Galatasaray'ın, Milan'ın takım kaptanı Davide Calabria'yı kadrosuna katabileceği ileri sürülüyor.

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İTALYANLAR TRANSFERİ YAZDI

İtalyan basınından Calcio Mercato tarafından duyurulan haberde; Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Calabria'nın ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Teknik direktör Paulo Fonseca'nın, sağ bek pozisyonunda Emerson'a alternatif olan 27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesinden yana olmadığı ancak İtalyan futbolcunun ocak ayında gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği belirtildi. Davide Calabria'nın ara transfer döneminde gelecek 3-4 milyon Euro'luk bir teklife sıcak bakacağı iddia ediliyor.

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TEK TALİBİ GALATASARAY DEĞİL

Haberde, tecrübeli sağ bekin Milano'ya ocak ayında veda etmesi durumunda ise iki alternatifinin olduğu ileri sürülürken, öte yandan Calabria'ya Galatasaray ile Marsilya'nın ilgi duyduğu kaydedildi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan devinin altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen Davide Calabria, toplamda ise 261 maçta 9 gol, 21 asistlik performans gösterdi.

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