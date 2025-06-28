Galatasaray ile anılıyordu! Gregor Kobel transfer kararını verdi

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Galatasaray ile anılıyordu! Gregor Kobel transfer kararını verdi

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın son olarak gündemine Borussia Dortmund'da forma giyen Gregor Kobel'i aldığı iddia edilmişti. Alman ekibinde 3 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli file bekçisi geleceği hakkında kararını verdi.

Borussia Dortmund, yaz transfer dönemine yaklaşırken kaleci pozisyonundaki belirsizliği çözdü. Gregor Kobel, temsilcileri aracılığıyla kulüp yönetimine takımda kalma kararını resmen iletti. Bu gelişme, aylar süren transfer söylentilerine son verdi ve Dortmund'un geleceğe daha istikrarlı bakmasına imkan tanıdı.

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Şampiyonlar Ligi bileti alarak sezonu önemli bir başarıyla tamamlayan Dortmund'un, 14 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi kaleci konusunu netleştirmesi büyük önem taşıyor. Turnuvada sadece grup aşamasından elde edilecek yaklaşık 25 milyon euroluk gelir, kadro planlamasında etkili olacak.

Gregor Kobel için Galatasaray'ın devreye girdiği yönünde haberler son günlerde basına yansımıştı.

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