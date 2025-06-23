Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan transfere son noktayı koydu

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan geleceğine dair konuştu. Dünya üzerindeki birçok dev kulübün radarında olan yıldız oyuncu, Ada ekibinde kalma sinyali verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CITY'DE KALIYOR



İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor. Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.