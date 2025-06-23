Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan transfere son noktayı koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan transfere son noktayı koydu

Manchester City'de forma giyen gurbetçi oyuncu İlkay Gündoğan'ın adı bir süredir Süper Lig devi Galatasaray ile anılıyordu. Takımıyla beraber FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli oyuncu, geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan geleceğine dair konuştu. Dünya üzerindeki birçok dev kulübün radarında olan yıldız oyuncu, Ada ekibinde kalma sinyali verdi.

ilkay-gundogan-man-city-2024-245-1728897625-151215.jpg

İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CITY'DE KALIYOR

İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor. Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Son Haberler
İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu
İsrail bir kez daha Fordow’u vurdu
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
CHP'li Bulut Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdu. Öyle bir hesap yaptı ki ortalık alev aldı
CHP'li Bulut Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdu. Öyle bir hesap yaptı ki ortalık alev aldı
Bir ot, kadını canından etti!
Bir ot, kadını canından etti!
Kabızlığa karşı gizli silah! Tek dilimle sindirim devrimi
Kabızlığa karşı gizli silah! Tek dilimle sindirim devrimi