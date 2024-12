Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kavga kızışıyor. Mahkemeye gidecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki söz düellosu sosyal medyada yapılan bir paylaşımla kızıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sarı kırmızılıların Trabzonspor’un 4-3 mağlup ettiği maç sonrası yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Belgü şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi.



"Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen muhteşem bir liderin ülkesinde, ahlakı yine ayaklar altına aldınız."

GALATASARAY HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Belgü’nün paylaşımına Galatasaray’dan yanıt geldi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımla ilgili hukuki işlem başlattıklarını duyurdu.

Yurtsever şunları söyledi:



"Geçen sezon stadımızda görevli arkadaşımıza arkadan saldıran Hulusi Belgü denilen ahlaksız, bugün sosyal medya hesabından kulübümüzü ima ederek bir paylaşımda bulunmuştur. Spor ahlakından hatta insanı insan yapan temel özelliklerden yoksun bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.



Ne yazıktır ki; kulübümüzün doğduğu yer olan lisemizi, aklındaki pisliklere alet etmeye çalışan bu şahıs halen Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmaktadır.



Bu hadsiz paylaşım hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir aksiyon almasını bekliyoruz. Hulusi Belgü ve onun gibilerinin, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, hastalıklı düşünceleri Türk Futbolundan temizlenmedikçe sahada rekabet ve adaleti sağlamamız mümkün değildir."