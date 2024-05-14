Galatasaray imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı

Vodofone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray son olarak Çukurova Belediyesi forması giyen Yasemin Güveli ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Yasemin Güveli ile güçlendirdi” denildi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise Yasemin Güveli’yi görmekten ne kadar mutlu olduklarını dile getirdi.

YASEMİN GÜVELİ KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Yasemin Güveli profesyonel kariyerine 2015-2016 sezonunda kiralık olarak gittiği Beşiktaş ile başladı. 2017-2018 yılında Eczacıbaşı’na dönen Yasemin Güveli burada 1 sene geçirdikten sonra bu sefer Karayolları’na kiralık olarak gitti. 2019’da döndüğü Eczacıbaşı’nda bu sezonun ara transfer dönemine kadar forma giyen Güveli sonrasında kulüple anlaşmazlıklar yaşayarak Çukurova Belediyesi’ne gitti.

2015 EYOF Şampiyonluğu ile ilk kupasını kazanan Güveli, Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi şampiyonluğu, Eczacıbaşı ile 2017/2018 ve 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2019-2020 ve 2020-2021 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ile 2023-2024 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğuna ulaştı.