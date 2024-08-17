Galatasaray istedi dünya devi kaptı. Bonservisi dudak uçuklattı

Transfer döneminin başladığı ilk günlerde Galatasaray kanat oyuncusu arayışına girmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, Rennes'de forma giyen Desire Doue'yu yakın takibe almıştı. Yapılan pazarlıkların ardından yüksek bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle Galatasaray bu transferde geri adım atmıştı.

Desire Doue'nin yeni adresi belli oldu. Fransız devi PSG, Rennes'den Desire Doue transferini resmen açıkladı. PSG 19 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes'e 50 milyon Euro ödedi.

Desire Doue geçen sezon Rennes ve Fransa U23 takımıyla birlikte toplam 46 resmi maça çıktı. 5 gol 4 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Olimpiyat Oyunlarında da 5 maça çıktı, 1 gol attı.

Dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi bedavaya Real Madrid'e kaptıran PSG yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Fransız devi; Joao Neves, William Pacho ve Matvey Safonov'un ardından Desire Doue'yu da aldı ve şu ana kadar 170 milyon Euro harcadı.