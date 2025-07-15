Galatasaray kalesini dünya yıldızına emanet edecek

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da efsane kaptan Fernando Muslera'ya veda edilmesinin ardından transferde öncelikli pozisyonlardan birisi kaleci oldu.

Avrupa'nın elit kalecileriyle adı anılan sarı kırmızılıların son olarak Manchester City'nin yıldız eldiveni Ederson'un şartlarını sorduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, İngiliz kulübüyle resmi olarak iletişime geçerken Brezilyalı eldiven de 'maaş beklentisi' karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

ÖZEL | Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu! Brezilyalı eldiven 'maaş beklentisi' karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 15, 2025

31 yaşındaki kalecinin kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.