Galatasaray kalesini dünya yıldızına emanet edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray kalesini dünya yıldızına emanet edecek

Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Ederson için resmi temaslara başladı.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da efsane kaptan Fernando Muslera'ya veda edilmesinin ardından transferde öncelikli pozisyonlardan birisi kaleci oldu.

Avrupa'nın elit kalecileriyle adı anılan sarı kırmızılıların son olarak Manchester City'nin yıldız eldiveni Ederson'un şartlarını sorduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray, İngiliz kulübüyle resmi olarak iletişime geçerken Brezilyalı eldiven de 'maaş beklentisi' karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

31 yaşındaki kalecinin kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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