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Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:04
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Galatasaray kaptanı Muslera yardım çalışmalarına destek verdi

Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
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Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, burada yapılan yardımların önemine değindi.

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