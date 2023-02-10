﻿Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.

Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, burada yapılan yardımların önemine değindi.