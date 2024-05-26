Galatasaray kutlamasında Ali Koç mizanseni

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, şampiyonluk sonrası, "Biz burada sadece maç kazanmıyoruz, kupalar kazanıyoruz. Aileme Uruguay'da selamlarımı gönderiyorum ve dünyanın dört bir yanında kutlama yapan Galatasaray taraftarına selam olsun. Burada kazandığım 17 kupa var. 13 sezon boyunca 17 kupa; bu çok açık bir mesaj" dedi.

Takım olarak gösterdikleri ortak çabanın altını çizen Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımızı, Okan Hocamızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Haziran ayında başladığımız bu yolculukta, günün sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaştık. Herkesin emeğine sağlık!" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

HEP BİRLİKTE ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Sarı Kırmızılıların 3 yıldız oyuncusu Muslera, Icardi ve Torreira Ali Koç'u uyku göndermesinde bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Dursun Özbek'e yaptığı göndermede, "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonları olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun, bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda söylediklerinden dolayı popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" ifadelerini kullanmıştı.