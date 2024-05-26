Galatasaray maçı öncesi Konya'da neler oluyor. Başkan Ömer Korkmaz ateş püskürdü

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Galatasaray maçı öncesi Konya'da neler oluyor. Başkan Ömer Korkmaz ateş püskürdü

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray maçı öncesi futbolculara yapılan 29 milyon TL'lik ödeme ile ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın en kritik karşılaşması Konya'da oynanacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor, şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ı konuk edecek.

Zorlu mücadelede her iki takıma da beraberlik yetiyor. Tarafların sahadan 1'er puanla ayrılmaları halinde Konyaspor diğer maç sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalacak, Galatasaray da şampiyonluğunu ilan edecek.

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, karşılaşma öncesi yapılan yorumlara ateş püskürdü. Hafta içinde futbolculara 29 milyon TL'lik ödeme yapılması üzerine ortaya atılan iddialara çok sert tepki gösteren Korkmaz, Beyaz Tv'ye konuştu.

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Korkmaz, "Kritik bir süreçteyiz, kendi içimizde para toplayıp veriyoruz. 50 tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz." dedi.

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