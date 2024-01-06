Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da iki yıldız kadro dışı bırakıldı

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Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da iki yıldız kadro dışı bırakıldı
Konyaspor'da alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çeken iki futbolcu Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

Konyaspor; Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Rams Park Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Konyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Son iki maçta rakip fileleri 3 kez sarsan ve takımına 4 puan kazandıran Sokol Cikalleshi, Konya'da bırakıldı. Arnavut futbolcu geçtiğimiz günlerde 2-3 aydır alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çekmişti.
Cikalleshi ile birlikte Paul Bernardoni de aynı akıbeti yaşadı.
Bir süredir maaşı alamayan tecrübeli file bekçisinin de avukatları kulübe ihtarname çekmişti. Bu gelişme sonrası 26 yaşındaki Fransız kaleci Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.
Sokol Cikalleshi bu sezon 8 gol 2 asistle Konyaspor'un en etkili silahı konumundaydı.
Kaleci Paul Bernardoni ise sezon başından bu yana 17 karşılaşmada forma giydi.

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