Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Sparta Prag; Sloven Liberec'i 2-1 yenerken, statta oluşan atmosfer dikkat çekiciydi.

Galatasaray'ın; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'ndaki rakibi Sparta Prag, Çekya Ligi'nde 21. haftayı galibiyetle kapadı.
Sahasında Slovan Liberec'i ağırlayan Sparta Prag, 2-1'lik skorla kazanıp liderliğini devam ettirdi.
Epet Arena'da oynanan mücadelede Sparta Prag'ın gollerini 47'de Haraslin ve 49'da Olatunji attı. Konuk ekibin tek sayısı ise 68'de Horsky'den geldi.
56 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sparta Prag'da taraftarın statta oluşturduğu atmosfer dikkat çekiciydi.
Galatasaray; Rams Park'ta konuk ettiği rakibini 3-2 yenip rövanş için avantaj yakalamıştı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Sparta Prag ile 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

ggpha6qxsaalw6k.jpg

ggpha6hwmaar8dj.jpg

ggpha6ixwaeself.jpg

ggpk1jmxkaalyry.jpg

ggpk1jvx0aacw1u.jpg

ggpk1jrwqaaxfyi.jpg

ggpk1jtw0aaic5k.jpg

ggokqfew8ae3l8p.jpg

İlgili Haberler
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı
Son Haberler
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı Gündem
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı Spor
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor Gündem
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk Spor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı Gündem
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı Spor
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı