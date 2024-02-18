Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı

Galatasaray'ın; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'ndaki rakibi Sparta Prag, Çekya Ligi'nde 21. haftayı galibiyetle kapadı.

Sahasında Slovan Liberec'i ağırlayan Sparta Prag, 2-1'lik skorla kazanıp liderliğini devam ettirdi.

Epet Arena'da oynanan mücadelede Sparta Prag'ın gollerini 47'de Haraslin ve 49'da Olatunji attı. Konuk ekibin tek sayısı ise 68'de Horsky'den geldi.

56 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sparta Prag'da taraftarın statta oluşturduğu atmosfer dikkat çekiciydi.

Galatasaray; Rams Park'ta konuk ettiği rakibini 3-2 yenip rövanş için avantaj yakalamıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Sparta Prag ile 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.