Galatasaray maçının hakemi hakkında bilinmeyen gerçeği Deniz Çoban açıkladı

Eski hakem Deniz Çoban maçın hakeminin kararlarını beğendiğini dile getirdi.

"Dün akşamki maçı, dünyanın en kariyerli hakemlerinden 42 yaşındaki Marciniak yönetti" diyen Deniz Çoban, "2018 Süper Kupa Finalinde, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde düdük çalan Polonyalı hakem 12 yıldır uluslararası arenada boy gösteriyor. Güçlü bir fiziği var. Muay Thai olarak bilinen dövüş sporuyla ilgileniyor olmasının güçlü fiziğinde katkısı olabilir" ifadelerini kullandı.

İşte Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın hakem hakkındaki değerlendirmesi:

Kariyerinin kendisine verdiği öz güvenle maça çok diri ve rahat başladı. Tüm pozisyonlara yakındı, oyuncular ve kenar yönetimi üzerinde güçlü bir otoritesi vardı. Kararlarına tepki gösteren Molde’nin Teknik Direktörü Erling Moe’ye anıda sarı kartını göstererek, otoritesini hissettirdi.

5.dakikada çaldığı penaltı düdüğü ve Ellingsen’e gösterdiği sarı kart doğruydu. Kerem Demirbay’ın ortasında, Icardi topa doğru hamle yaparken, Ellingsen onu tutarak durdurmaya çalıştı. Tecrübeli hakem bu tutmayı gözden kaçırmadı ve doğru bir penaltı düdüğü çaldı.

81.dakikada Molde’nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Aslında yardımcı hakem bu açık ofsaytı kaçırmıştı. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, kısa sürede Berisha’nın ofsayt olduğunu tespit etti ve gol iptal edildi.