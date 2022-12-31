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Galatasaray, Dries Mertens ile sözleşme uzatacak

Galatasaray, bu sezon transfer ettiği Dries Mertens'in 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanacak.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:29
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Galatasaray Mertens ile uzatıyor: Opsiyonu kullanılacak

Galatasaray, Dries Mertens ile sözleşme uzatacak
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Galatasaray'ın bu sezonki en isabetli transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. Belçikalı forvet, Sivasspor deplasmanında attığı şık golün yanı sıra takım savunmasına katkısı ve saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. 35 yaşında olmasına rağmen oyun içinde mücadeleyi hiç bırakmayan Mertens'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun yüksek ihtimalle kullanılacağı bildirildi. 

SON MAÇLARDA GÖZ DOLDURDU

İkinci yarıda attığı gol geçerli sayılmayan ve topu eliyle önüne aldığı tespit edilen Belçikalı oyuncu, bu sebepten kart gördü. Gomis, 75'te oyundan çıkınca 35 yaşındaki yıldız, kalan bölümde tek forvet olarak mücadele etti ve son 5 maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

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