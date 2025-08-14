Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Monaco'nun Fildişili oyuncusuyla prensipte anlaştığı ve kulüple bonservis pazarlığına başladığı öğrenildi.

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitirdikten sonra transferde kaleci ve stoper mevkilerine yönelen son şampiyon Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Okan Buruk’un raporuna göre hem sağ bek hem de stoper bölgelerini kapatabilen bir savunma oyuncusu isteyen sarı kırmızılılar, Monaco'nun Fildişili savunmacısı Wilfried Singo için pazarlıklara başladı.

singo1.jpg

TRT Spor’un aktardığına göre Cimbom, Wilfried Singo için Monaco’ya resmi teklifini iletti. Sarı kırmızılılar Monaco’nun isteği olan 30 milyon euro’yu düşürmeye çalışırken, 5 M€ kiralama + 20 M€ satın alma opsiyonlu teklifini gönderdi.

singo2.jpg

Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Singo geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

