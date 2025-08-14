Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerini bitirdikten sonra transferde kaleci ve stoper mevkilerine yönelen son şampiyon Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Okan Buruk’un raporuna göre hem sağ bek hem de stoper bölgelerini kapatabilen bir savunma oyuncusu isteyen sarı kırmızılılar, Monaco'nun Fildişili savunmacısı Wilfried Singo için pazarlıklara başladı.

TRT Spor’un aktardığına göre Cimbom, Wilfried Singo için Monaco’ya resmi teklifini iletti. Sarı kırmızılılar Monaco’nun isteği olan 30 milyon euro’yu düşürmeye çalışırken, 5 M€ kiralama + 20 M€ satın alma opsiyonlu teklifini gönderdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Singo geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.