Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş uyarı

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Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş uyarı
Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşam Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 33. hafta maçında bu akşam Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu.

Sarı kırmızılı takım şampiyonluk mücadelesi yaparken, 30 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor ise ligde kalmak için çabalıyor.

Galatasaray, maçın son antrenmanını dün akşam yaptı ve kampa girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un futbolculaını Pendikspor'a karşı uyardığı belirtildi.

Pendikspor'un bulunduğu sıralamanın gücünü yansıtmadığını belirten Buruk'un özellikle savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

Buruk'un "Rakibimiz özellikle hücumda etkili oyunculara sahip. Ligde kalabilmek için puana ihtiyaçları var. Bunun için her şeyi yapacaklar. Maç boyunca tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

Buruk, sahaya süreceği 11'i de belirledi.

Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Pendikspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat Akça, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Halil A., Umut, Nayir, Thiam.

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