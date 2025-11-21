Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanırken, milli arada Rams Park’ta yapılan modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.

SKORBORD VE BASIN TRİBÜNÜ YENİLENDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, stadyumun hem skorbordunu hem de basın tribününü yenileyerek daha modern ve gelişmiş bir yapıya kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla birlikte Rams Park’ın maç deneyimini artıracak önemli iyileştirmeler tamamlandı.