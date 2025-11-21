Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanırken, milli arada Rams Park’ta yapılan modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.
SKORBORD VE BASIN TRİBÜNÜ YENİLENDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, stadyumun hem skorbordunu hem de basın tribününü yenileyerek daha modern ve gelişmiş bir yapıya kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla birlikte Rams Park’ın maç deneyimini artıracak önemli iyileştirmeler tamamlandı.
🏟️ Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ta skorbordlar ve basın tribünü yenilendi. pic.twitter.com/TsK5h9BKAd— AA SPOR (@aa_spor) November 21, 2025